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Жовтневе похолодання: чи відключатимуть світло в Україні завтра, 8 жовтня

Жовтневе похолодання: чи відключатимуть світло в Україні завтра, 8 жовтня

Чи виключатимуть світло в Україні завтра, 8 жовтня / Фото: ТСН.ua

Згідно з інформацією від" Укренерго", вівторок має пройти без відключень електрики.

Завтра, 8 жовтня, графіки відключень світла не застосовуватимуться.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, 8 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються", – йдеться в повідомленні.

"Укренерго" закликає українців споживати електроенергію ощадливо і користуватися потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи СЕС – з 10:00 до 16:00.

Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко розповів, чи варто чекати на відключення світла у жовтні-листопаді.

Також очільник ДТЕК попередив, що, за найкращим сценарієм, цієї зими відключення електрики триватимуть у середньому п’ять годин на день.

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