Журналіст лондонського телеканалу просить про евакуацію з Ірпеня

Він не може виїхати разом зі знімальною групою та місцевими мешканцями.

Аднан, журналіст лондонського телеканалу AlAraby TV, просить по допомогу в евакуації його знімальної групи та групи місцевих мешканців з міста Ірпінь.

"Скажіть всім українським медіа, що ми застрягли тут. Ви чуєте? Вони бомблять нас!"

Про це повідомляє голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко у Facebook.

За інформацією, яку журналіст та його місцевий перекладач повідомили Нацспілку журналістів, у котеджному містечку Стоянка-2 місто Ірпінь перебуває 2 іноземних журналісти (Adnan Can Atayturkmen, Habip Demirci) з телеканалу AlAraby TV (штаб-квартира у Лондоні) разом з групою цивільних осіб у кількості приблизно двадцяти осіб.

"Ситуація критична: не мають припасів, світла, газу. Наразі переховуються у підвалі. В районі присутні російські військові (зі сторони Житомирської траси пересувається військова техніка), зона знаходиться під обстрілом. Вся інформація актуальна станом на 17:00 понеділка", - йдеться у повідомленні.

За словами Томіленка, в селищі Гореничі на репортерів очікує контактна особа для подальшої евакуації. Але наразі ні знімальна група, ні група місцевих мешканців не мають можливості виїхати з Ірпеня.

"Журналіст Аднан благає про допомогу, просить інформувати про надзвичайну ситуацію медіа. І на фінал спілкування із колегами з НСЖУ надсилає своє фото із своїм оператором. SOS!"

Нагадаємо, в Росії поліція прийшла до школяра, який на уроці спитав, чому Путін розпочав війну проти України.

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