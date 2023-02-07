Журналіст нагадав, що міністр оборони відповідає не тільки за перемовини і релізи, а й - за військову політику

Саме міністр має відповідати за ситуацію в армії, за кадрову політику та озброєння, вважає український журналіст.

Журналіст Юрій Бутусов на тлі скандалів із Міноборони наголосив, що очільник цього відомства Олексій Резніков, крім переговорів із партнерами, має відповідати також за ситуацію в армії разом із військовим керівництвом.

Про це журналіст написав у соціальних мережах.

"Міністру прямо підпорядковуються ЗСУ, саме міністр визначає воєнну та кадрову політику армії, організацію та розподіл ресурсів, військово-технічну політику тощо, і усі ці проблеми у армії існують, а міністр та його захисники намагаються їх не помічати", - запевняє він.

Бутусов навів закон України "Про національну безпеку", зокрема статтю 15, у якій розповідається про обов'язки міністра оборони.

"Закон України про Національну безпеку. Стаття 15. Міністерство оборони України

2. До повноважень Міністерства оборони України належать організація в силах оборони заходів оборонного планування, визначення засад воєнної, військової кадрової та військово-технічної політики у сфері оборони, здійснення в установленому порядку координації діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони.

4. Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України та Державна спеціальна служба транспорту.

6. Міністр оборони України за посадою входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і відповідає за формування державної політики у сфері оборони, оборонне планування, програмний та ресурсний менеджмент, військову кадрову політику, ефективне та належне використання оборонних ресурсів, всебічне забезпечення життєдіяльності, функціонування, розвиток та застосування Збройних Сил України.

8. Міністр оборони України здійснює керівництво Міністерством оборони України, військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними Силами України безпосередньо та через першого заступника Міністра оборони України, заступників Міністра оборони України, а також через Головнокомандувача Збройних Сил України".

"Міністр формує політику держави і відповідає за армію разом з військовим командуванням. Міністр має відповідати за ситуацію в армії, в окопах на передовій в тому числі, за кадрову політику, за озброєння. Будь-який дипломат замість Резнікова може так само вести міджнародні перемовини, країни НАТО будуть вести перемовини з тим, кого Україна вповноважила. А міністр має відповідати за усі проблеми війни", - впевнений Бутусов.

Нагадаємо, у неділю, 5 лютого, керівник фракції "Слуга народа" Давид Арахамія заявляв, що міністр оборони Олексій Резніков переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а його місце посяде чинний керівник ГУР Кирило Буданов. Втім, наступного дня він забрав назад свою заяву.

Міноборони та й власне самого Резнікова критикують за провалену комунікацію із суспільством після скандалу із закупівлями харчів для військових за завищеними цінами.

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