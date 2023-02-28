Журналіст NBC відвідав окупований Крим: в МЗС України відреагували

У відомстві зауважили, що іноземцям за в’їзд на півострів з території РФ світить заборона в’їзду до України.

Американське видання NBC опублікувало 28 лютого репортаж, задля його їхній журналіст відвідав окупований Крим, і на це вже відреагували в МЗС України.

Ситуацію прокоментував речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Він наголосив у повідомленні в Мережі, що відвідування окупованого Криму з території Росії – порушення законодавства України.

"Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона в’їзду в Україну", – зауважив Ніколенко.

Він також повідомив, що компетентні українські органи наразі встановлюють обставини незаконного відвідання журналістом NBC окупованого півострова. За підсумками цієї перевірки буде ухвалене рішення щодо подальших кроків.

Нагадаємо, керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Україна активно готується до звільнення своїх територій, тому окупанти вже укріплюються в захопленому ними Криму. Зокрема, на півострові збільшилась військова присутність ворога, риються окопи та будуються фортифікаційні споруди.

Гуменюк також запевнила, що запеклих боїв за Крим не буде, натомість його деокупація піде за іншим сценарієм.

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