Журналіст про ситуацію на Харківщині: ворог захопив плацдарм для наступу

Російські загарбники вночі силами до 4-5 батальйонів піхоти перейшли лінію кордону і захопили чотири прикордонні селища на півночі Харківщини.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Він заявив, що ворогом були захоплені селища Стрілече, Красне, Пильне, Борисівка.

"На інших ділянках російські атаки відбиті, противник зазнав значних втрат. Незначне просування також зафіксовано в районі Вовчанська. Найбільший захоплений населений пункт - Стрілече", - заявив Бутусов.

Журналіст зазначив, що всі захоплені ворогом території перебували у сірій зоні і фактично не мали лінії оборони, тому противнику вдалось без особливих перешкод створити плацдарм шириною до 10 км та глибиною до 5 км на території України.

"Загальна площа захопленої території понад 30 квадратних кілометрів. Це - приблизно до 40 км від Харкова", - зазначив Бутусов.

Він пише, що командування ЗСУ давно знало, що росіяни готують атаку у цьому районі, тому не зрозуміло, чому ворогу вдалось так швидко силами піхоти захопити таку значну територію.

"Звичайно, сили там не рівні, наші тактичні резерви у нас діють з глибини, бо ворог має перевагу у кількості розвідувальних дронів та засобів ураження - авіації та артилерії. Але про наступ говорили багато місяців і підготуватись, щоб піхота не йшла маршем, було достатньо часу", - зазначив журналіст.

Також він повідомив, що наразі просування ворога зупинено завдяки розгортанню сил оборони та завдавання вогневого ураження.

"Організація оборони на деяких ділянках була ефективною, а на ділянці Стрілече - неефективною. Тому російські війська намагаються просуватись далі. Ворога провокує слабкість", - зазначив Бутусов.

Він заявив, що бронетехніка здійснила підвіз піхоти до кордону, але лінію кордону не перетнула.

"Але очевидно, що зараз бронетехніка буде заходити для підтримки подальших дій піхоти. Ворог просувається повільно окремими групами піхоти, чисельністю до взводу кожна. Також противник перетнув кордон у районі Вовчанська", - заявив журналіст.

Він заявив, що загарбники проводять "розвідку боєм", застосовуючи велику кількість піхоти. Противнику вдалося створити плацдарм для подальшого наступу, але для цього наразі нема достатньо сил.

"Очевидно, подальший розвиток подій буде залежить від відповідних дій наших військ - якщо росіяни зазнають великих втрат та зустрінуть потужний опір, вони не підуть далі і будуть закріплятись на захопленій ділянці. Але якщо їх не зупинити та не завдати великих втрат, вони почнуть захоплювати інші ділянки вздовж кордону, щоб спочатку відсунути фронт від кордону з РФ, а далі використати цей фронт як можливий плацдарм для наступу більш значними силами", - заявив журналіст.

Він заявив, що наразі російський наступ не створює загрози безпосередньо для Харкова, загрози швидкого захоплення міста не існує, оскільки для захисту міста командування зосередило значні сили.

"Але ситуація дуже небезпечна на майбутнє та вимагає швидких та професійних дій українського командування, щоб перехопити тактичну ініціативу за рахунок розвідки та точного ураження російської піхоти", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що зараз на фронті склалася чи не найзагрозливіша ситуація від початку повномасштабної війни.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни увійшли до ще одного села на захід від Авдіївки і встановили там прапор СРСР.

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