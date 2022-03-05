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Журналіст The New York Times опублікував фото олімпійського чемпіона, який зараз перебуває у Києві

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Журналіст The New York Times опублікував фото олімпійського чемпіона, який зараз перебуває у Києві

twitter.com/OlympicUA

Лижний акробат Олександр Абраменко виборов для України медаль на Олімпіаді-2022.

Репортер The New York Times у Каліфорнії Джон Бранч опублікував фото лижника-фрістайлера Олександра Абраменка – спортсмена, який виборов єдину медаль України на Олімпіаді в Пекіні.

Сьогодні він ночує у київському гаражі зі своєю родиною.

"Я попросив його зробити фото і надіслати мені. Це він із дружиною Олександрою та їхньою 2-річною дитиною Дмитром", — написав репортер.

Український лижний акробат Олександр Абраменко виборов першу для України медаль на Олімпіаді-2022. Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 цього разу виграв срібну нагороду у фрістайлі.

Нагадаємо, ніч у Києві 5 березня пройшла відносно спокійно, ситуація у столиці перебуває під контролем. Триває накопичення запасів, є світло, тепло, вода, працює зв'язок.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворознік.

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