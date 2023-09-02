Журналісти показали колишню резиденцію Онуфрія у Лаврі, де молилися за російських військовополонених

Журналісти відвідали закритий об’єкт на території Києво-Печерської лаври – колишню резиденцію предстоятеля Української православної церкви МП митрополита Онуфрія (Ореста Березовського). Зокрема там, крім приватних покоїв, розташовані сауна та трапезна.

Про це повідомляють журналісти "Схем".

Триповерхова будівля Онуфрія розташована на території заповідника у Нижній лаврі. Серед покоїв - приміщення, де раніше відбувався священний синод Московського патріархату. Саме там зачитували молитви за російських військовополонених. Представники УПЦ (МП) вивезли з резиденції всі меблі, ікони та зняли освітлення.

Журналісти показали колишню резиденцію Онуфрія у Лаврі

Журналістам екскурсію закритим об’єктом провів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

"Це ця кімната, де вирішувалася доля Московського патріархату", – пояснив Авраамій.

Крім того, у колишній резиденції Онуфрія є трапезна.

"Трапезна, де відбувалися великі свята, великі події якісь, урочисті заходи. І, звісно ж, тут знаходилася тільки така і духовна вища еліта, і з мирян, знову-таки, не смертні люди. Це були представники такої вищої еліти, які були благодійниками УПЦ (МП), які підтримували різними способами цю ідеологію «руського міру», і тут святкували якусь-таку перемогу в тому, що їм вдалося вкотре обдурити українців", – пояснив він.

Також журналісти звернули увагу на сауну, розташовану у підвальному поверсі.

Журналісти показали колишню резиденцію Онуфрія у Лаврі

"2016 року були завершені реставраційні роботи щодо відновлення цього корпусу. Тобто деякі моменти були реконструйовані, попри те, що це територія заповідника, і до цього часу, як ми бачимо по Нижній лаврі, багато дійсно новозабудов, які були не погоджені у свій час із державою", - розповів Авраамій.

Нагадаємо, раніше священники Української церкви Московського патріархату звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із РПУ після ракетного удару Росії по Спасо-Ображенському кафедральному собору в Одесі.

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