Журналісти показали проєкт університету "Метінвест Політехніка"

У липні всі охочі студенти зможуть подати документи до приймальної комісії "Метінвест Політехніки".

Будівельні роботи над облаштуванням університетського комплексу тривають за планом.

Про це пише УНІАН.

У липні всі охочі студенти зможуть подати документи до приймальної комісії "Метінвест Політехніки", а у вересні 2022 року.

Складатиметься університет із головного кампусу, гуртожитку та спортивного комплексу. Головний кампус, своєю чергою, буде дванадцятиповерховим. На поверхах сучасної будівлі будуть розміщені навчальні класи, лабораторії та бібліотека, а на даху – тераса.

Розташований університет "Метінвест Політехніка" буде в Маріупольському міському саду, що й визначило його головну архітектурну особливість: навчальний заклад не буде схожим на окрему конструкцію, що вибивається із загальної концепції парку, а стане його логічним продовженням.

Дизайн та архітектурний проєкт університетських будівель та міського парку розробили нідерландська компанія MASA на чолі з архітектором Хірокі Мацуурою.

"Ми хочемо зробити будівлю університету частиною парку. Воно, звичайно ж, виконуватиме функції університету, але, наприклад, на першому поверсі ми хочемо продовжити парк у саму будівлю, зробити будівлю частиною парку", — зазначив головний архітектор проекту.

На представлених компанією "Метінвест" візуалізаціях видно, який вигляд матиме вестибюль університету, буфетна зона, конференц-зал, бібліотека, зали для нарад, лекторії, аудиторії та лабораторні кабінети навчального закладу, а також кімнати гуртожитку. Також показані макети майбутнього спортивного комплексу, що включає футбольне, волейбольне та баскетбольне поля, тренажери та бігову доріжку, а також перетвореного парку, що оточує студентське містечко.

Основний матеріал у дизайні та будівництві — сталь. Завдяки цьому пластичному та багатофункціональному матеріалу університетський корпус буде виглядати стильно, сучасно і, в той же час, не надто громіздко, водночас ідеально поєднуючись з парковим ландшафтом. Головною "родзинкою" проєкту стануть великі вікна до підлоги, що дозволяють денному світлу безперешкодно проникати в приміщення, роблячи їх візуально ширшим та повітрянішим.

Загальні інвестиції у відкриття нового університету "Метінвест" оцінює у понад 30 мільйонів євро.

"Тут навчатимуться найкращі студенти з усієї України. Ми в цьому впевнені. "Метінвест Політехніка" – заявка на майбутнє, сигнал про те, що група "Метінвест" в Україні всерйоз і надовго. Цими інвестиціями ми говоримо про свою впевненість у стабільності та розвитку нашої України", – заявляє генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Як зазначають у компанії, будівельні роботи над облаштуванням парку та університетського комплексу тривають за планом, і вже у липні усі охочі студенти зможуть подати свої документи до приймальної комісії "Метінвест Політехніки".