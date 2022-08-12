На Львівщині десяткам підприємств, де ніхто не працює, відшкодували з бюджету мільйони - ЗМІ

Наприкінці липня в офіційному телеграм-каналі голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького з’явилася інформація про ймовірні махінації у діяльності Головного управління ДПС у Львівській області.

Козицький офіційно повідомив, що обласні підприємці скаржаться до ОВА на незрозуміле ухвалення рішень про відшкодування податку на додану вартість, пише місцеве видання «Діло».

Львівська ОВА звернулась із запитом до податкової, де відмовились надати будь-яку інформацію. Як пише видання, під час засідання Громадської ради 4 серпня керівники обласного ГУ ДПС заявили, що обласна адміністрація не має повноважень запитувати інформацію про ознаки фіктивності окремих підприємств. Такі дані нададуть лише правоохоронним органам, якщо буде відповідне звернення.

Від початку року в області 135 суб’єктів підприємницької діяльності отримали понад 1,5 млн грн відшкодування ПДВ кожен на загальну суму понад 1 млрд 165 млн грн. Як стверджуть журналісти, 13 підприємств не мають жодного працівника і отримали з бюджету 129 млн грн, сплативши до бюджетів різних рівнів 20 млн грн. До прикладу, як пише видання, підприємству «Речстиль» відшкодували ПДВ на 40 млн грн, а до держбюджету перерахували близько 26 тис. грн.

Два підприємства - ТОВ «Речстиль» та ТОВ «Експертторг Плюс» - очолює Ходак Діана. Вона зареєстрована на Львівщині.

Її син та донька кажуть, що їхня мати переїхала до Львова, і вони вперше почули від журналістів про те, що та є власницєю підприємств. Із самою Діаною Ходак не вдалось поговорити. Її місцеперебування невідоме.

Магазин-склад товариства «Експертторг плюс» зареєстрований у липні цього року у селі Зубра, під Львовом. Тут мала б відбуватися гуртова торгівля фруктами та овочами. Приміщення наразі зачинене. Згідно з даними видання, інформацію про склад вищевказана компанія подала до органів ДПС лише в липні цього року. Однак фіскальний орган зовсім не збентежила відсутність складу для фруктів, якими підприємство наторгувало на понад 500 млн грн.

«З усієї зібраної інформації ми можемо зробити висновок, що скоріш за все Діана Ходак є підставною особою і насправді не керує двома підприємствами. Але цим фірмам держава відшкодовує десятки мільйонів гривень ПДВ. Така ситуація може свідчити про участь цих підприємств у шахрайських схемах. Все це є ознакою порушення закону», - наголошують у ЗМІ.