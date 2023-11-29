Журналісти-розслідувачі знайшли маєток, в якому мешкає Олег Татаров, що йому не належить

Знімальна група видання "Українська правда" виявила, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, який є неформальним куратором всієі правоохоронної системи, вже декілька років мешкає у маєтку, який йому не належить і був придбаний за суттєво зниженою вартістю.

Про це йдеться у сюжеті журналіста Михайла Ткача із посиланням на гучне розслідування "Бігус.інфо".

"Ввечері 16 жовтня цього року знімальна група "Української правди" зустріла в урядовому кварталі двох топпосадовців: заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, який є неформальним куратором всієі правоохоронної системи, та заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека", — починає розповідь Михайло Ткач.

За його словами, двоє чиновників зайшли у двір одного з будинків по вулиці Липській і протягом трьох годин так і не вийшли. Неформальний характер зустрічі Татарова та Тишлека може свідчити про те, що обговорювались не лише робочі питання, якими пов'язані куратор правоохоронної системи від Офісу президента з одним із очільників Національної поліції.

За десять днів після цієї зустрічі, свідком якої стала УП, журналісти Бігус.інфо опублікували гучне розслідування про заступника голови Нацполіції Тишлека, російський паспорт дружини і його зв'язки з криміналітетом.

"Тишлек може бути пов'язаний із криміналітетом, оскільки мешкає в будинку бізнесмена Віталія Нечипоренка. Останній є співвласником компанії "Еліт-Лото" разом із російським кримінальним авторитетом на прізвисько "Полузвєрь". І в той же час, за даними журналістів, Нечипоренко не має офіційних статків на придбання такого дорогого маєтку", — йдеться у розслідуванні.

"Українській правді" вдалося встановити, що окремої уваги заслуговує не лише маєток, де мешкає Тишлек, а й місце проживання самого Олега Татарова. Оскільки заступник керівника ОП теж мешкає в маєтку, який йому не належить.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко запевняв, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров не втручається у роботу МВС.

Також ТСН.ua раніше писав, що частину активів експолітика Віктора Медведчука записали на людину з оточення заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

"Жодна посадова особа в МВС не призначена на прохання Татарова. Олег Юрійович навіть не звертався ніколи з цього питання", — зазначав міністр.

Нагадаємо, Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини затримало двох підлітків — прихильників терористичного угруповання “Ісламська держава”. Їх підозрюють у підготовці теракту в Кельні.

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