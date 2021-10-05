Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв’ю з очільником держбанку

Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв’ю з очільником держбанку

У знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи.

У Києві в понеділок, 4 жовтня, на журналістів "Схем" скоїли напад під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що у знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи. За версією редакції, інцидент стався після того, як Мецгеру "не сподобалося одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного".

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"Він (очільник держбанку. - Ред.) наказав охороні "забрати камери" та "дістати з них касети". Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео", - розповіли у ЗМІ.

Увесь цей час, за словами постраждалих журналістів, знімальна група залишалася заблокованою в особистому кабінеті Мецгера, де також перебував директор департаменту інформаційної політики фінустанови Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який і "застосував фізичну силу до оператора".

"Вони оглянули одяг оператора на предмет наявності інших записувальних пристроїв та із погрозами забороняли знімати події на телефон. Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення, - йдеться у повідомленні. - Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене".

Водночас, кажуть у редакції, журналіст зміг зробити аудіозапис з місця події, на якому чути, як Мецгер каже підлеглим: "Забирай у них камери! Виставте їх (камери. - Ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте".

Згодом на місце події прибули інші журналісти і представники редакції, які викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Тим часом в "Укрексімбанку"готують коментар із своєю позицією щодо інциденту.

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