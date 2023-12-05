Журналісти викрили 13 місцевих депутатів, які втекли за кордон через "Шлях": список

Українські журналісти знайшли 13 депутатів, які через "Шлях" втекли з України після 24 лютого 2022 року.

Журналісти викрили 13 місцевих депутатів, які від початку повномасштабного вторгнення виїхали з України через систему "Шлях" і досі не повернулися.

Про це повідомляє NGL.media з посиланням на джерела в Прикордонслужбі

Депутат Харківської обласної ради Віталій Абрамов.

Абрамова до системи "Шлях" вносила Харківська ОВА. Вперше це сталось 10 серпня 2022 року за поданням "Благодійного фонду імені Саркіса Давтяна", а вдруге – 9 листопада 2022 року за поданням БФ "Допомога українцям 2022". Останній дозвіл діяв до 31 січня 2023 року року – саме у той день Абрамов і виїхав", - йдеться у тексті.

Депутат Новомосковської районної ради на Дніпропетровщині Максим Кривда.

Він покинув країну ще у грудні 2022 року. Ввиїхав на поїзді як волонтер за дозволом від Дніпропетровської ОВА, згідно з яким, мав би повернутись до 15 січня.

Депутат Харківської районної ради Станіслав Лебедєв.

Виїхав з України у листопаді 2022 року, після чого зник. До системи "Шлях" Станіслава Лебедєва внесло Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Священик і депутат Херсонської райради Ігор Семеніхін.

У вересні 2022 року він виїхав з країни. Це був перший день дії дозволу, виданого Херсонською ОВА. Семеніхін мав би повернутись до 27 вересня.

Депутат Соледарської міської ради Сергій Петров.

Виїхав у березні 2023 року. В систему "Шлях" його внесла Волинська ОВА. Вже у вересні 2023 року Петров опублікував у соцмережах фото з донькою з Польщі.

"У Волинській ОВА стверджують, що внести Петрова у "Шлях" попросив благодійний фонд "Віримо в Україну", тому дали такий дозвіл, але дозволили виїзд максимум на два тижні. Керівник фонд "Віримо в Україну" Анатолій Шваб сказав, що пригадує звернення від військової частини, для якої Петров мав привезти автомобіль. Але чим все закінчилось не пам’ятає, як і назву військової частини", - зазначають журналісти.

Депутат Добропільської міської ради на Донеччині Артем Сундучніков.

Виїхав за кордон у березні 2023 року на підставі рішення Житомирської ОВА. Там кажуть, що видали дозвіл на прохання Свято-Михайлівського кафедрального собору у Житомирі.

Ще сім депутатів, яких згадую журналісти, не просто виїхали за кордон, а й відмовились від депутатських повноважень.

Це, зокрема депутат Чортківської міськради від партії "Сила людей" та екс-очільник муніципальної варти Чорткова Назарій Пиптик, депутат Бориспільської міської ради на Київщині Сергій Пашин, депутат Покровської райради у Кривому Розі Юрій Красножон, депутат Бучанської районної ради на Київщині Святослав Куценко, депутат Золочівської райради на Львівщині Борис Довбета, депутат Дніпровської районної ради Віталій Дорохін, депутат Саксаганської районної ради Кривого Рогу Роман Резнік.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині повідомили про підозру посадовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Він за 3-4 тисячі доларів допомагав ухилянтам тікати за кордон.

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