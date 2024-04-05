Журналістка ТСН отримала поранення під час знімань у Запоріжжі

Під час обстрілу Запоріжжя 5 квітня поранення отримала журналістка ТСН Кіра Овес.

Інцидент стався, коли Кіра разом з іншими медійниками знімала наслідки попереднього удару по Запоріжжю.

За інформацією місцевої влади, ворог двічі атакував місто посеред дня. Перший удар забрав життя двох людей та поранив шістьох, серед яких 9-річний хлопчик та його мама. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Проте на цьому трагедія не закінчилася - згодом по тому ж місцю вдарили вдруге, і саме під час повторної атаки поранень зазнали журналісти.

Журналістка ТСН Кіра Овес отримала поранення під час знімань у Запоріжжі / Фото: ТСН

Інформагентство "Укрінформ" також повідомляє про поранення свого кореспондента Ольгу Звонарьову. Вона нині перебуває в операційній.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог ЗНОВУ ХВИЛЯМИ атакував Запоріжжя! Поранена журналістка ТСН!

Нагадаємо, 5 квітня Запоріжжя опинилося під ударом російських окупантів. У місті пролунало два вибухи. Другий з яких о 15:35 і поранив українських медійників.

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