Зі 100% людей, які отримали повістки, приходять усього 2% - працівник ТЦК

Зі 100% людей, які отримали повістки, до ТЦК приходять лише 2%. Втім, більшість військовозобов'язаних поводяться ввічливо, особливо після адекватної розмови з працівниками центру.

Про це в інтерв'ю "Еспресо" розповів військовий Володимир.

"Те, що зараз відбувається, є правильним. Зі 100% людей, які отримали повістки, приходять усього 2%. У мене є побратими, які вже загинули, а є ті, яких треба міняти. Зрозумійте правильно: бригади по 2-3 роки перебувають у зоні бойових дій, треба робити заміни. Мобілізація для цього й потрібна", - зазначив він.

Працівник ТЦК розказує, що часто спілкується з мобілізованими, переважно конфліктів немає. Особливо – після звичайної адекватної розмови.

Нагадаємо, за законом повістки можна видавати майже де завгодно — на вулиці, на блокпості, в офісі чи вдома. Але є важливий нюанс — на момент вручення в повістці вже мають бути ПІБ військовозобовʼязаного, адреса реєстрації, підпис керівника ТЦК, дата і печатка. Заповнювати повістку просто на місці, переписуючи всі дані з документів, — незаконно. Ця норма діяла до ухвалення нового закону про мобілізацію і діє зараз, але працівники ТЦК постійно її порушували.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Все про ТЦК в Україні: що це таке, чим займаються та ким фінансуються

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