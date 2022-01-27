Зі 180 до 90 днів: в Україні скорочено мінімальний термін для отримання бустерної дози від COVID-19

Зі 180 до 90 днів: в Україні скорочено мінімальний термін для отримання бустерної дози від COVID-19

Постанова також передбачає, що при формуванні COVID-сертифіката після введення бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку - "booster/бустер".

Кабінет міністрів України змінив мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації та скоротив мінімальний термін для отримання бустерної дози вакцини від COVID-19 зі 180 до 90 днів.

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Про це йдеться у постанові уряду від 19 січня.

Також встановлено максимальний термін при отриманні бустерної дози вакцини від COVID-19 - 270 днів. Цей термін застосовуватиметься і в разі вакцинації однією вакциною, і за змішаних схем вакцинації.

Як пише "Інтерфакс-Україна", у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що рекомендований оптимальний термін ревакцинації - від шести до дев'яти місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною прищепилася людина. А особи з ослабленим імунітетом, яким наразі вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу через три місяці після додаткової (оптимальний термін введення - від трьох до шести місяців).

Нагадаємо, що в межах програми "єПідтримка" буде додано плюс ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що 6 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про запровадження бустерної вакцинації в Україні. Щеплення можуть отримати усі українці від 18 років, які вже отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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