"Зі складу БТГ з 800 людей в живих залишається 18": СБУ Харківської області про депресивні настрої окупантів

"Зі складу БТГ з 800 людей в живих залишається 18": СБУ Харківської області про депресивні настрої окупантів

СБУ продовжує робити перехоплення розмов російських окупантів на території України.

Більшість розмов свідчить про те, що росіяни перебувають у депресивному настрої через втрати після зустрічей з ЗСУ.

Про це розповів в інтерв'ю "АрміяINFORM" очільник Управління СБУ в Харківській області підполковник Роман Дудін.

"Настрій вкрай негативний! Це, перш за все, пов’язано із великими втратами. Ну зрозумійте, коли зі складу БТГр — а це близько 800 військовослужбовців, залишається 18 осіб, це не може не вводити в депресію. А керівництво рф не хоче чути людей — за 30 років вони так і не відійшли від традицій, сформованих під час срср — вони як безрозсудно гнали людей на смерть із завданням захопити об’єкт, рубіж тощо, як це було за Жукова, так воно залишається й наразі. Баби ще народять", - говорить Дудін.

Він додав, що ЗСУ відмінно показали себе у війні з ворогом. Це завдяки військовим талантам вищого керівництва, професійності та сміливості українських бійців.

"Що стосується наших військ — вже ні для кого не секрет, що талант Валерія Залужного у вмінні маневрувати і завдавати атаки нагадує стародавній козацький рух — підскочили з різних боків — "вкусили" ворога, відскочили, перечекали, знову підскочили — і так, поки війна не закінчилася!", - сказав Дудін.

Нагадаємо, що в Харківській області знаходять телефони окупантів, де є записи звірств, які вони коїли раніше в інших областях України. Відеозаписи звірств вилучають співробітники Служби безпеки України.

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