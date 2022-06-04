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Зі Слов'янська вирушать автобуси для евакуації: коли і куди можна виїхати

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Зі Слов'янська вирушать автобуси для евакуації: коли і куди можна виїхати

Фото: Associated Press

У Слов'янську Донецької області, який потераає від обстрілів окупантів, місцева влада організовує виїзд з міста. 

Евакуація мирних мешканців запланована на найближчі два дні: неділю, 5 червня, та понеділок, 6 червня.

Про це повідомили у пресслужбі Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації.

Затра, 5 червня, вирушать евакуаційні автобуси до Дніпра. У понеділок, 6 червня, буде організовано евакуаційний рейс до Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей з розселенням.

В ВЦА наголошують, що на евакуацію необхідно записатися, зателефонувавши за телефонами гарячої лінії Слов’янської МВА.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації обстріляла Слов’янськ у Донецькій області. Окупанти завдали удару по місту у четвер, 2 червня. Внаслідок ворожого обстрілу Слов’янськ знову залишився без електрики.

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