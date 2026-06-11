Зі спекою Україну накриває небезпечний удар стихії: синоптики попередили, коли зіпсується погода

Фото ілюстративне / © Associated Press

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У четвер, 11 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, подекуди значні опади, а на більшій частині території очікується суха погода з південним вітром та теплом вдень.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає про різку зміну погоди найближчими днями. За його словами, четвер, 11 червня, стане найтеплішим днем тижня. Він повідомляє, що активний циклонічний вихор південного походження рухатиметься з Італії до країн Балтії, а Черкащина перебуватиме в його теплому секторі, де з південними вітрами посилиться адвекція теплішого та вологого повітря з акваторії Середземного моря.

Як зазначає метеоролог, очікується сонячна й спекотна погода з нічною температурою від +12 до +17 градусів тепла та денною в межах +25…+30 градусів вище нуля, лише подекуди ввечері можливий короткочасний дощ.

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Проте вже у п’ятницю, 12 червня, погода суттєво ускладниться через зіткнення спеки та прохолоди. Як зазначає Постригань, на межі цих температурних контрастів Черкащина опиниться під ударом стихії: очікуються грози, зливи, локальний град та шквали вітру до 17–22 м/с. Протягом дня температура стрімко впаде з +29 до +20 градусів тепла.

Водночас в Українському гідрометцентрі повідомляють, що в Україні 11 червня буде хмарна погода. На заході та південному сході країни очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами, а на Закарпатті та Прикарпатті дощі будуть помірними, а місцями навіть значними. На всій решті території опади не прогнозуються.

Вітер буде переважно південний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля. На крайньому заході країни буде прохолодніше — там очікується від +18 до +23 градусів тепла.

Поогода в Україні 11 червня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, фахівці попереджають, що аномальна спека перестає бути винятком і дедалі частіше стає «новою реальністю». Минулий місяць став другим найспекотнішим травнем за всю історію спостережень, а у Великій Британії, Франції, Ірландії та Португалії були побиті температурні рекорди.

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