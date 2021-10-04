Зі спорядженням армійця вагою понад 30 кг: ветеран АТО здолав 10 кілометрову дистанцію марафону

Масовий забіг зібрав у Києві понад 10 тисяч учасників.

У військовому однострої та повному спорядженні армійця вагою понад 30 кілограмів - так на дистанцію наймасовішого в Україні марафону вирушив ветеран російсько-української війни Леонід Остальцев.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 4 жовтня.

Організатори забігу планували для нього символічну кілометрову дистанцію, та ветеран здолав аж 10 кілометрів. Усе, аби нагадати про тих, кому ми завдячуємо можливістю жити у мирі. Масовий забіг зібрав у Києві понад 10 тисяч учасників, аби підтримати всіх українських бійців, які вже восьмий рік боронять Україну на передовій.

Новини України: як ветеран російсько-української війни вирушив на дистанцію наймасовішого у країні марафону

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