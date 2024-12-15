Новий міжнародний маршрут: поїзд "Київ – Будапешт" вирушив у перший рейс

До Будапешта він їхатиме майже 21 годину.

У перший рейс 15 грудня вирушив потяг №9/10 Київ – Будапешт. Він забезпечить зручну пересадку на авіарейси з одного з найбільших аеропортів регіону та поїзди до Відня, Зальцбурга, Інсбрука, Мюнхена, Цюриха й інших європейських міст.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

Поїзд №9/10 Київ – Будапешт долатиме 1170 км, зупиняючись у Львові, Славську, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку. За перші два дні продажу квитків вже оформлено майже 2000 бронювань.

Поїзд №9/10 Київ – Будапешт виявився особливо популярним серед пасажирів напередодні Різдва та Нового року. Віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба зазначив, що запуск поїзда був складним процесом, але завдяки спільним дипломатичним зусиллям двох міністерств та залізниць вдалося знайти рішення. Це зробило поїзд останнім у розробці розкладу руху угорських залізниць.

Нагадаємо, із 19 грудня "Укрзалізниця" відновить курсування традиційного "Лижного експресу" із Києва до селища Славсько (Львівська область). На маршруті їздитиме потяг Інтерсіті+.

Читайте також: