Зі столиці запустять швидкісну електричку до Черкас: "це заощаджений час для десятків тисяч громадян"

Зі столиці запустять швидкісну електричку до Черкас: "це заощаджений час для десятків тисяч громадян"

Електричка почне курсувати вже за кілька місяців.

Вже наступного року з Києва до Черкас планують запустити швідкісні електрички.

Про це під час транспортного форуму в Києві заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава, повідомляє УНІАН.

Як зазначив Кава, наразі ведеться електрифікація цього залізничного маршруту.

"На сьогодні йде реалізація проекту з електрифікації залізниці в Черкаси, що дозволить через кілька місяців запустити швидкісне сполучення між Черкасами та Києвом", - повідомив заступник міністра фінансів.

Крім того, Кава передбачив, що вже менш, ніж через місяць почнеться рух електропоїздів з Києва до Василькова. За підрахунками, з цього міста близько 12 тис. осіб щодня їздять до столиці на роботу і навчання. Це дозволить розвантажити дороги Київської області і заощадити час.

"Це дозволить не тільки швидше доїжджати до Києва, але і заощаджувати час багатьом жителям Київської області, які їздять на роботу в Київ, оскільки завдяки цьому проекту понад 1000 автомобілів і автобусів зникнуть з Одеської траси в годину пік. Це заощаджений час для десятків тисяч громадян", — наголосив Олександр Кава.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України за підсумками форуму "Велике будівництво: нова залізниця" повідомили, що до 2024 року буде забезпечено швидкісне залізничне сполучення поїздами Інтерсіті між усіма обласними центрами України.

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