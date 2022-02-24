З боку Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків атакував КПП на Чернігівщині

З боку Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків атакував КПП на Чернігівщині

Прикордонники з побратимами з ЗСУ тримають оборону.

О 09.40 зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста. Попередньо, постраждалих немає.

"Агресор намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків", - йдеться в повідомленні ДПСУ у четвер, 24 лютого.

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Зазначається, що прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони.

В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.

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В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені.

Попередня інформація про вбитих та поранених в різних областях України

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