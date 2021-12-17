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Зі “стволом” біля скроні: розбійники на Закарпатті погрожували убити 12-річного хлопчика

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© Департамент комунікації Нацполіції України
© Департамент комунікації Нацполіції України
© Департамент комунікації Нацполіції України
© Департамент комунікації Нацполіції України

Нападники посеред ночі увірвалися до будинку і під прицілом пістолета зв’язали родину.

На Закарпатті четверо розбійників у масках та зі зброєю увірвалися до будинку в селі Топчино, погрожуючи вбивством малолітній дитині та господарям. 

Про це в п’ятницю, 17 грудня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Під прицілом пістолета нападники зв’язали родину, а потім, погрожуючи вбити 12-ти річного хлопчика - брата господарки, викрали близько шести тисяч доларів. 

Усіх чотирьох підозрюваних поліція розшукала. Їх затримали (один із них переховувався на території сусідньої Івано-Франківської області) та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 

За скоєне затриманим загрожує до 12 років в’язниці. 

Нагадаємо, раніше на Львівщині правоохоронці оголосили про підозру жорстокій банді. Зловмисники проникали до будинків, людей зв’язували, били, вимагаючи гроші. Катували так, що двоє потерпілих тортур не витримали та загинули.

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