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"Зі своїм робимо все, що хочемо": Зеленський про удари по Кримському мосту
Володимир Зеленський прокоментував атаки на Кримський міст і пояснив, чому вважає їх справедливими.
Атаки на Кримський міст є справедливою реакцією на численні удари російських військ по українській інфраструктурі.
Таку позицію президент України Володимир Зеленський озвучив під час пресконференції в Берліні, передає Новини.LIVE.
Президент нагадав, що росіяни постійно обстрілюють українські переправи, тому Сили оборони відповідають їм тим самим.
«Вони били по наших мостах, і не перший раз, і не перший рік, і ми відповідаємо. Я вважаю, що це справедливо», — заявив Володимир Зеленський.
Окремо Зеленський підкреслив суверенне право України розпоряджатися всім, що розташоване в межах її кордонів, зокрема й на тимчасово окупованому півострові.
«А якщо чесно між нами, Крим — це ж Україна, а все, що на території України, — це українське. А ми зі своїм робимо все, що хочемо», — додав президент.
Атака на Кримський міст — останні новини
Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада в районі Кримського мосту знову пролунали потужні вибухи, після чого окупаційна влада повністю перекрила рух, а в Генштабі ЗСУ натякнули, що переправа остаточно втратила статус найдовшої в Європі.
Також ми писали, що сьогоднішнього удару по Керченському мосту завдали берегові ракетні комплекси «Нептун», пошкодивши залізничне полотно переправи.
Президент Володимир Зеленський назвав атаку легітимною відповіддю на російські удари по українських мостах, залізниці та іншій інфраструктурі.
До слова, Дональд Трамп розповів, як російський диктатор Путін сприйняв атаку на Кримський міст.