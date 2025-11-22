- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2846
- Час на прочитання
- 1 хв
Заяви Трампа, вибухи у Росії та збільшення жертв російської атаки у Тернополі: головні новини ночі 22 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі 22 листопада 2025 року:
Трамп тисне на Зеленського щодо "мирного плану": що вимагає президент США Читати далі –>
Трамп заявив, що зима для України може бути "холодною", та знову похвалився "добрим ставленням" Путіна Читати далі –>
Серія вибухів пролунала у Саратові та Енгельсі Читати далі –>
Над Сизранню пролунало до 10 вибухів: росіяни заявляють про атаку дронами Читати далі –>
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару: знайдено тіло ще однієї жінки Читати далі –>