Заяви Трампа, вибухи у Росії та збільшення жертв російської атаки у Тернополі: головні новини ночі 22 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Тернопіль

Тернопіль / © ТСН

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі 22 листопада 2025 року:

  • Трамп тисне на Зеленського щодо "мирного плану": що вимагає президент США Читати далі –>

  • Трамп заявив, що зима для України може бути "холодною", та знову похвалився "добрим ставленням" Путіна Читати далі –>

  • Серія вибухів пролунала у Саратові та Енгельсі Читати далі –>

  • Над Сизранню пролунало до 10 вибухів: росіяни заявляють про атаку дронами Читати далі –>

  • У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару: знайдено тіло ще однієї жінки Читати далі –>

