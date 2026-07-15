"Зять з усім розбереться": односельці розповіли про погрози перед вбивством братів Мосейчуків

Вбивство братів Мосейчуків / © ТСН

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У справі резонансного викрадення та вбивства братів Мосейчуків продовжують спливати моторошні подробиці. Односельці вбитих чоловіків згадують усе, що передувало страшним подіям, та збирають докупи свої свідчення. Як розповідають жителі села Калинівка, вони не вірять, що причиною викрадення та вбивства став лише шум мотоциклів.

Подробицями ділиться Цензор.нет.

Що розповіли односельці про викрадення братів Мосейчуків

У селі Калинівка на Київщині місцеві жителі не вірять, що причиною викрадення та вбивства двох чоловіків могли стати звичайні скарги на шум мотоциклетних двигунів. Люди наголошують, що подібні побутові звуки є абсолютно звичними для сільської місцевості й не можуть бути виправданням для жорстокого злочину.

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Сусіди та знайомі родини фігурантів зазначають, що конфліктність у поведінці родичів дружини екскомбрига Дарини з’явилася разом із покращенням їхнього матеріального становища.

За словами селян, родина почала регулярно висловлювати невдоволення оточенням, при цьому дозволяючи собі те, у чому дорікала іншим. Зокрема, у їхньому власному дворі з’явилися шумні квадроцикли.

Мешканці Калинівки також пригадують, що родичі жінки неодноразово погрожували сусідам втручанням впливового зятя-військового.

«Мені ніхто не заважав, бо ніхто по вулиці не ганяв спеціально, не піднімався на заднє колесо, не влаштовував перегони. Ну, проїде час від часу хтось, і все. Скажу більше. Я дивуюся, що мого сина не було в тому списку, бо він також має мотоцикл… Моя сусідка, тітка Дарини, двічі викликала поліцію на братів — за нібито гучну музику з їхнього двору», — поділилася очевидиця подій пані Галина.

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За її словами, музика насправді не була гучною

Друг убитих братів Мосейчуків, пан Василь, каже, що дружив з братом Дарини аж допоки родина не розбагатіла.

«Багато років я дружив з братом Дарини — поки вони не забагатіли і не відсторонилися від всього села. Я бував у них вдома, ми спілкувалися. Так ось. У Вадима також є мотоцикл, на якому він їздить, той у дворі не стоїть. Після одруження Дарини з тим комбригом у дворі з’явилися чотири квадроцикли. І вони ж не на електродвигунах. Але їм, мабуть, можна користуватися і їздити на такому транспорті, а іншим — зась».

Пані Галина додає, щойно в родини Лучанова з’явилися гроші, вони одразу почали висловлювати невдоволення сусідами.

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«Тим, що біля клубу на лавках сидять діти, слухають музику, що на стадіоні діти грають, а тітка то розповідає, що діти біля її подвір’я обгортки цукерок розкидали, то жаліється, що їй також голосно від мотоциклів. І до всього цього додавалося: нічого, зять з усім розбереться. Розібрався…»

Вбивство братів Мосейчуків: головне

Нагадаємо, Військова служба правопорядку ЗСУ оголосила підозру у викраденні та умисному вбивстві двох цивільних підполковнику Станіславу Лучанову — екскомандиру новоствореної 155-ї окремої механізованої бригади — та його восьми підлеглим.

За версією слідства, військові викрали з села Калинівка на Київщині братів Максима та Романа Мосейчуків, вивезли їх на Дніпропетровщину та вбили. Мотивом злочину називають побутовий конфлікт: напередодні дружина комбрига скаржилася на шум від мотоциклів, після чого підозрювані обходили село зі списком власників мототехніки, де значився третій брат загиблих. Батько вбитих братів раніше загинув на фронті.

Наразі правоохоронці провели ексгумацію тіл загиблих та затримали дев’ятьох військовослужбовців 155-ї ОМБр, 13 липня затримали і самого Станіслава Лучанова.

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В ОК «Північ» та Сухопутних військах заявили про повне сприяння слідству, відсторонення фігурантів і невідворотність покарання. На тлі резонансу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити контроль за військовою дисципліною. Тим часом журналісти з’ясували, що родичі втікача Лучанова поспіхом виїхали з Калинівки.

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