З'явилася перша реакція Зеленського на теракт у Львові: затримана не одна підозрювана

Президент України Володимири Зеленський прокоментував теракт у Львові. Затримано кілька осіб, яких підозрюють в організації злочину.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Як зазначив лідер держави, про деталі розслідування теракту у Львові доповів голова МВС Ігор Клименко.

«Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти», — відзначив Зеленський.

За словами українського глави, невдовзі буде більше інформації від правоохоронців.

Сам Клименко зазначав, що теракт у Львові, ймовірно, виконаний на замовлення РФ.

«Є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення росії. Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців. І використовує при цьому завербованих наших громадян», — підкреслив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, у Львові 22 лютого пролунали два вибухи. Це — теракт, є потерпілі й загиблі.

Зокрема, через теракт загинула 23-річна поліцейська.

Станом на 12:00 у лікарнях Львова перебувало 20 людей. Їм надається допомога. Частина у критичному стані, ще троє людей — у дуже важкому.