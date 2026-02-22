- Дата публікації
З'явилася перша реакція Зеленського на теракт у Львові: затримана не одна підозрювана
Кілька осіб, які підозрюються в ораганізації теракту у Львові, затримано.
Президент України Володимири Зеленський прокоментував теракт у Львові. Затримано кілька осіб, яких підозрюють в організації злочину.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Як зазначив лідер держави, про деталі розслідування теракту у Львові доповів голова МВС Ігор Клименко.
«Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти», — відзначив Зеленський.
За словами українського глави, невдовзі буде більше інформації від правоохоронців.
Сам Клименко зазначав, що теракт у Львові, ймовірно, виконаний на замовлення РФ.
«Є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення росії. Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців. І використовує при цьому завербованих наших громадян», — підкреслив міністр внутрішніх справ.
Нагадаємо, у Львові 22 лютого пролунали два вибухи. Це — теракт, є потерпілі й загиблі.
Зокрема, через теракт загинула 23-річна поліцейська.
Станом на 12:00 у лікарнях Львова перебувало 20 людей. Їм надається допомога. Частина у критичному стані, ще троє людей — у дуже важкому.