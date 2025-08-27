- Дата публікації
З'явилася постанова про перетин кордону 18-22 річними: хто може виїжджати (оновлено)
Згідно з постановою, 22 річні чоловіки вже не зможуть виїхати за кордон.
Кабмін затвердив постанову про перетинання кордону 18-22 річними. Так, виїжджати зможуть чоловіки до 21 року включно.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Як випливає з постанови, виїзд за межі України зможуть здійснювати чоловіки у віці 18-21 рік. Утім 22 річним перетин кордону забороняється.
«Перетинати кордон можуть особи 18-21 років включно. З 22 років вже не можна виїхати», — зауважив нардеп.
Як деталізував нардеп Олександр Федієнко, офіційно постанову щодо 18-22 роки ще не надрукував Кабмін.
«Олексій просто злив у мережу, технічний документ. Який вчора бачили багато нардепів, але тільки один це злив. Популізм він такий», — зазначив нардеп.
Чекаємо на офіційний документ від Кабміну.
Про актуальну ситуацію на кордоні розповів речник ДПСУ Демченко
Нагадаємо, 12 серпня Володимир Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців — до 22 років. Як відомо, наразі обмеження становить 18 років. «Це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості українським родинам», — пояснив український лідер.
Джерела в ОПУ заявили, що це рішення має дати можливість виїзду з країни для всіх чоловіків до 22 років без додаткових обмежень. І йдеться не лише про студентів.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко додала, що Кабмін уже до кінця тижня може фіналізувати постанову щодо виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.