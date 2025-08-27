З'явилася постанова про перетин кордону 18-22 річними: хто може виїжджати (оновлено)

Перетинання кордону / © ТСН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Кабмін затвердив постанову про перетинання кордону 18-22 річними. Так, виїжджати зможуть чоловіки до 21 року включно.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Як випливає з постанови, виїзд за межі України зможуть здійснювати чоловіки у віці 18-21 рік. Утім 22 річним перетин кордону забороняється.

Реклама

«Перетинати кордон можуть особи 18-21 років включно. З 22 років вже не можна виїхати», — зауважив нардеп.

Постанова Кабміну щодо виїзду 18-22 річних

Постанова Кабміну щодо виїзду 18-22 річних

Як деталізував нардеп Олександр Федієнко, офіційно постанову щодо 18-22 роки ще не надрукував Кабмін.

«Олексій просто злив у мережу, технічний документ. Який вчора бачили багато нардепів, але тільки один це злив. Популізм він такий», — зазначив нардеп.

Чекаємо на офіційний документ від Кабміну.

Реклама

Про актуальну ситуацію на кордоні розповів речник ДПСУ Демченко

Нагадаємо, 12 серпня Володимир Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців — до 22 років. Як відомо, наразі обмеження становить 18 років. «Це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості українським родинам», — пояснив український лідер.

Джерела в ОПУ заявили, що це рішення має дати можливість виїзду з країни для всіх чоловіків до 22 років без додаткових обмежень. І йдеться не лише про студентів.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко додала, що Кабмін уже до кінця тижня може фіналізувати постанову щодо виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.