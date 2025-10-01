ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
709
Час на прочитання
1 хв

З’явилася статистика щодо мобілізації — нардеп Веніславський

Веніславський пояснив, як працюють мобілізаційні процеси та рекрутинг у країні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ЗСУ

ЗСУ / © СБУ

В Україні щомісяця на військову службу прибувають близько 30 тисяч громадян.

Про це сказав член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері Media Center Ukraine.

Нардеп підкреслив, що наразі у Верховній Раді немає нових законодавчих пропозицій чи запитів від сектору безпеки й оборони, Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ чи Міністерства оборони щодо удосконалення питань мобілізації. «Тобто ми всі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили», — зазначив він.

Щодо темпів мобілізації Веніславський порадив звертатися безпосередньо до ЗСУ, Генерального штабу та Міністерства оборони. «За моєю інформацією, яка є і в комітеті, яка, за великим рахунком, оприлюднюється президентом, мобілізаційні процеси тривають десь приблизно на одному рівні, тобто до 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і за мобілізацією, і за рекрутингом», — пояснив він.

Нардеп додав, що різких змін у кількості мобілізованих чи інших аспектах немає. «Все йде планомірно, як передбачено відповідними законодавствами про запровадження воєнного стану та загальної мобілізації», — підсумував Веніславський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запускають нову цифрову систему обліку військових «Імпульс».

Дата публікації
Кількість переглядів
709
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie