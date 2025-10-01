ЗСУ / © СБУ

В Україні щомісяця на військову службу прибувають близько 30 тисяч громадян.

Про це сказав член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері Media Center Ukraine.

Нардеп підкреслив, що наразі у Верховній Раді немає нових законодавчих пропозицій чи запитів від сектору безпеки й оборони, Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ чи Міністерства оборони щодо удосконалення питань мобілізації. «Тобто ми всі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили», — зазначив він.

Щодо темпів мобілізації Веніславський порадив звертатися безпосередньо до ЗСУ, Генерального штабу та Міністерства оборони. «За моєю інформацією, яка є і в комітеті, яка, за великим рахунком, оприлюднюється президентом, мобілізаційні процеси тривають десь приблизно на одному рівні, тобто до 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і за мобілізацією, і за рекрутингом», — пояснив він.

Нардеп додав, що різких змін у кількості мобілізованих чи інших аспектах немає. «Все йде планомірно, як передбачено відповідними законодавствами про запровадження воєнного стану та загальної мобілізації», — підсумував Веніславський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запускають нову цифрову систему обліку військових «Імпульс».