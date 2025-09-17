ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1019
1 хв

З’явилася відмітка: в Міноборони повідомили про зміни для військовозобов’язаних

У застосунку «Резерв+» в електронному військово-обліковому документі у деяких користувачів з’явилась відмітка «ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки».

Віра Хмельницька
Зміни в Резерв+

В застосунку для призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+» з’явилася відмітка «Потребує проходження БЗВП».

В Міноборони надали пояснення та розповіли, що означає ця позначка.

Нова відмітка ВОС-999 в «Резерв+» — це військово-облікова спеціальність, що надається військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори.

Така норма визначена в наказі Міноборони №317 на підставі ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». І вона дозволяє державі оцінити кількість військовозобов’язаних, яким необхідно у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період пройти курс базової загальновійськової підготовки.

Що робити далі

Як зазначили в Міноборони, спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу або інших обмежень.

Отже, такі відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Вона не вимагає додаткових дій від користувача.

Нагадаємо, напередодні застосунок «Резерв+» тимчасово припинив роботу.

Раніше юрист Тарас Боровський розповів, що в Україні невдовзі повістки надсилатимуть через застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+».

1019
