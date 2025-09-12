ТСН у соціальних мережах

563
1 хв

З’явилося відео наслідків ДТП за участі співробітника НАБУ: водій вантажівки отримав тяжкі травми

ДБР розслідує обставини ДТП за участю детектива НАБУ на межі Львівської та Івано-Франківської областей.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ДТП за участі детектива НАБУ

ДТП за участі детектива НАБУ / © скриншот з відео

З’явилося відео наслідків ДТП за участі детектива НАБУ на межі Львівської та Івано-Франківської областей.

Працівники Державного бюро розслідувань встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 11 вересня 2025 року, між селами Вовчатичі (Ходорівська ТГ Львівської області) та Помонята (Рогатинська ТГ Івано-Франківської області), передає пресслужба ДБР.

Попередньо встановлено, що близько 19:00 сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, який згідно з техпаспортом перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України.

Внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми. Його госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де лікарі наразі надають йому невідкладну допомогу. Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі тривають першочергові слідчі дії: проводиться огляд місця події, опитуються свідки, вилучаються речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області сталася ДТП за участі детектива НАБУ. Водії обох автівок, що потрапили в аварію, перебувають у лікарні.

563
