З’явилося відео розстрілу поліцейських в Одесі: нові деталі та що відомо про стан поранених

Стрілянина в Одесі / © Поліція Одеської області

В Одесі водій автомобіля ВАЗ, який перебував у розшуку через ухилення від мобілізації, відкрив вогонь з автоматичної зброї по правоохоронцях. З’явилося відео події.

Про це пише поліція Одеської області.

Інцидент стався 25 березня, коли патрульні зупинили автівку для стандартної перевірки. Під час з’ясування обставин виявилося, що керманич не оновив свої військово-облікові дані та офіційно перебуває у розшуку. Замість того, щоб підкоритися вимогам закону, чоловік раптово дістав автомат, відкрив вогонь у бік патрульних та втік.

Внаслідок нападу двоє патрульних отримали важкі вогнепальні поранення. Наразі лікарі борються за їхнє життя, проводячи складні операції. Стан правоохоронців оцінюють як вкрай важкий.

Облога недобудови та ліквідація стрільця

Для затримання небезпечного зловмисника в місті негайно ввели спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронцям знадобилося кілька годин, аби встановити, де переховується втікач. Його заблокували в одній із недобудов міста.

Затримання чоловіка / © Поліція Одеської області

Начальник ГУНП в Одеській області Іван Жук повідомив деталі фінальної стадії операції:

«Фігурант не йшов на контакт із перемовником і з третього поверху будівлі відкрив вогонь по бійцях спецпідрозділу КОРД. У відповідь правоохоронці застосували вогнепальну зброю. Застосування сили було вимушеним для припинення загрози життю правоохоронців. Зловмисник загинув під час затримання».

Матеріали справи / © Поліція Одеської області

За фактом нападу на поліцейських розпочато кримінальне провадження. Водночас Державне бюро розслідувань розпочало власну перевірку за статтею 365 КК України щодо правомірності застосування зброї правоохоронцями під час штурму.

Дата публікації 13:01, 26.03.26 Кількість переглядів 37 Стрілянина в Одесі: ухилянт розстріляв копів та загинув під час штурму КОРДу

Нагадаємо, 19 березня у Слов’янську Донецької області під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції.

Унаслідок стрілянини на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко — старший дільничний офіцер поліції Краматорського районного управління. Після нападу зловмисник втік, а правоохоронці розпочали спеціальну операцію для його пошуку.

До розшуку залучили оперативників карного розшуку, спецпідрозділ КОРД та кінологів. Згодом підозрюваного — 50-річного мешканця Слов’янська, який раніше вже мав судимість, — затримали.

За даними поліції, на момент злочину він перебував у статусі СЗЧ, у нього вилучили зброю та інші речові докази. За фактом нападу відкрито кримінальні провадження за кількома статтями, зокрема за вбивство працівника правоохоронного органу.

Також, 27 січня на Черкащині під час затримання підозрюваний у вбивстві відкрив вогонь по правоохоронцях, унаслідок чого загинули четверо поліцейських. Зловмисника ліквідували на місці. Голова Нацполіції Іван Вигівський висловив співчуття родинам загиблих.