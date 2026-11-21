Мала крилата ракета «Філін» / © скриншот з відео

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На Чернігівщині мобільна вогнева група 105-го прикордонного загону імені князя Володимира знищила нову російську малогабаритну крилату ракету «Філін» та оприлюднила відео її перехоплення.

За інформацією Держприкордонслужби, повітряну ціль вдалося збити за допомогою сучасного автоматизованого комплексу.

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Як розповів боєць із позивним «Наґа», ворожа ракета летіла на наднизькій висоті та з дуже великою швидкістю.

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«Після захоплення цілі система дала дозвіл на вогонь. На моніторі було видно, як після влучання ракета задиміла, пролетіла ще коротку відстань, після чого пролунав вибух», — йдеться у повідомленні.

Що відомо про ракету «Філін»

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, «Філін» — це бюджетна малогабаритна крилата ракета класу «земля — земля», яку Росія почала застосовувати проти України з кінця літа 2026 року.

Довжина ракети становить близько 3,5 метра, розмах крил — 3 метри. Її фюзеляж виготовлений із композитних матеріалів (вугле- та склопластику), а окремі елементи надруковані на 3D-принтері для здешевлення виробництва.

Заявлена дальність польоту сягає 1200 км, максимальна швидкість — до 800 км/год. Ракета здатна рухатися на наднизьких висотах (максимальна висота польоту — до 6 км), що ускладнює її виявлення засобами ППО.

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Оснащується бойовою частиною вагою 50 або 100 кг і запускається з наземної установки за допомогою порохового прискорювача.

Нагадаємо, військові експерти попереджали про появу такого типу ракет на озброєнні ворога. І головна небезпека в тому, що малі крилаті ракети можуть бути бюджетними, а це означає, що противник зможе їх дуже швидко масштабувати і застосовувати під час масованих атак. Саме це є для нас найбільшою небезпекою.

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