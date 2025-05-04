З’явилися фото Magura V7, який знищив російський Су-30 в Чорному морі

Морські дрони Magura V7 / © Naval News

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Спільна операція українських спецслужб призвела до успішного знищення двох російських літаків Су-30 в Чорному морі. Цей удар став можливим завдяки використанню безекіпажних морських дронів нового покоління — Magura V7.

Про це пише Naval News.

Вперше з’явилося офіційне підтвердження їх застосування та перші фото, які демонструють оновлену конструкцію і бойові можливості апарата.

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Попри початкові повідомлення про використання дрона Magura V5, журналісти з посиланням на власні джерела стверджують, що в операції застосували саме Magura V7. Ця модель є більшим і технологічно просунутішим варіантом V5, що широко використовувався раніше для тарану ворожих кораблів.

Новий дрон має довжину близько 8 метрів, більш широкий корпус, змінену форму носової частини, що полегшує роботу в зимових умовах, та покращену навігацію. Його обладнано фіксованими напрямними для запуску ракет — наразі на фото видно дві ракети типу Sidewinder, аналогічні за характеристиками до Р-73. Ці ракети можуть уражати повітряні цілі на відстані до 10 км.

Інженерні рішення дозволили розмістити на корпусі кілька антен зв’язку та сенсорів. Зовнішній огляд не засвідчує наявність вибухового заряду у носі, однак це — питання налаштувань. Журналісти відзначають, що Magura V7 значно перевершує не тільки V5, а й попередній експериментальний Sea Dragon.

Сам факт знищення російського бойового літака за допомогою морського дрона вже розглядається як унікальне явище у військовій справі. Вперше в історії морський безпілотник став зброєю проти ворожої авіації — і це сталося завдяки українським розробкам та високій координації сил оборони.

Нагадаємо, вперше в історії бойовий літак Су-30 був знищений українським морським дроном Magura.

Ми раніше інформували, що російські кораблі, зафіксовані вранці, більшість з яких зараз перебуває в портах, не демонструють ознак підготовки до ракетних ударів.