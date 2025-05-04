- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 2 хв
З’явилися фото Magura V7, який знищив російський Су-30 в Чорному морі
Magura V7 значно перевершує не тільки V5, а й попередній експериментальний Sea Dragon.
Спільна операція українських спецслужб призвела до успішного знищення двох російських літаків Су-30 в Чорному морі. Цей удар став можливим завдяки використанню безекіпажних морських дронів нового покоління — Magura V7.
Про це пише Naval News.
Вперше з’явилося офіційне підтвердження їх застосування та перші фото, які демонструють оновлену конструкцію і бойові можливості апарата.
Попри початкові повідомлення про використання дрона Magura V5, журналісти з посиланням на власні джерела стверджують, що в операції застосували саме Magura V7. Ця модель є більшим і технологічно просунутішим варіантом V5, що широко використовувався раніше для тарану ворожих кораблів.
Новий дрон має довжину близько 8 метрів, більш широкий корпус, змінену форму носової частини, що полегшує роботу в зимових умовах, та покращену навігацію. Його обладнано фіксованими напрямними для запуску ракет — наразі на фото видно дві ракети типу Sidewinder, аналогічні за характеристиками до Р-73. Ці ракети можуть уражати повітряні цілі на відстані до 10 км.
Інженерні рішення дозволили розмістити на корпусі кілька антен зв’язку та сенсорів. Зовнішній огляд не засвідчує наявність вибухового заряду у носі, однак це — питання налаштувань. Журналісти відзначають, що Magura V7 значно перевершує не тільки V5, а й попередній експериментальний Sea Dragon.
Сам факт знищення російського бойового літака за допомогою морського дрона вже розглядається як унікальне явище у військовій справі. Вперше в історії морський безпілотник став зброєю проти ворожої авіації — і це сталося завдяки українським розробкам та високій координації сил оборони.
Нагадаємо, вперше в історії бойовий літак Су-30 був знищений українським морським дроном Magura.
Ми раніше інформували, що російські кораблі, зафіксовані вранці, більшість з яких зараз перебуває в портах, не демонструють ознак підготовки до ракетних ударів.