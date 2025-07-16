- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1699
- Час на прочитання
- 2 хв
З’явилися фото українських дронів-перехоплювачів ODIN Win_Hit
Команда ODIN не лише створила дрон-перехоплювач Win_Hit, але й вже успішно застосовувала його для знищення «Шахедів» та «Гербер» у небі над Україною.
Команда українського miltech-проєкту ODIN розробила і випробувала ефективне рішення щодо знищення дронів типу «Шахед» за допомогою високошвидкісного дрона-перехоплювача ODIN Win_Hit власної розробки.
Про це повідомили у телеграм-каналі ODIN.
У проєкті ODIN зазначили, що на сьогодні побудова в Україні ефективної програми протидії ворожим ударним безпілотникам повинна базуватися на застосуванні ефективних інженерних рішень з використанням спеціалізованих дронів-перехоплювачів.
«Командою miltech проекту ODIN розроблене і наразі вже випробуване ефективне рішення по знищенню в повітрі ворожих ударних БпЛА типу Shaheed-136 з використанням високошвидкісного FPV дрону-перехоплювача ODIN Win_Hit власної розробки», — йдеться в заяві.
Характеристики дрона-перехоплювача ODIN Win_Hit
Швидкість: крейсерська — 200-220 км/год, атакувальна — 280-300 км/год.
Тривалість місії польоту — 7-10 хв.
Діапазон висот для ефективного ураження — від 100 до 5000 м.
Способи запуску дрону: ручна платформа, наземний пусковий комплекс, повітряна платформа-носій.
Ударна група Night ODIN Crew вже успішно знищувала російські дрони «Шахед» та «Гербера» у небі над центральною частиною України.
Водночас команда miltech проекту ODIN спільно з низкою підрозділів Сил оборони України проводить інтенсивні випробування розробленого рішення, аби доопрацювати його в реальних бойових умовах та надалі інтегрувати у комплексну програму підрозділів по збиттю ворожих дронів.
Окрім того, завершується виготовлення першої партії зі 100 дронів-перехоплювачів ODIN Win_Hit. Невдовзі їх передадуть до які верифікованих підрозділів.
Нагадаємо, напередодні очільник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов повідомив, що в Україні вже законтрактовано десятки тисяч дронів-перехоплювачів для боротьби з безпілотниками типу «Шахед».
Як розповідав раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, дрони-перехоплювачі — найефективніше рішення для протидії російським масованим БпЛА-атакам. Виробництво таких дронів масштабується, і це робить не одна компанія.