З’явилися нові ділянки з TruCAM: де ще тепер патрульні контролюють швидкість

Патрульний із приладом TruCAM

Реклама

В Україні патрульні від 11 квітня працюватимуть з TruCAM на 25 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

У поліції зазначили, що TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Поєднання методів вимірювання дозволяє ефективніше контролювати дотриманням швидкісного режиму на дорогах.

Реклама

Місця застосування визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, які стаються через перевищення швидкості.

У поліції зауважили, що прилади тимчасово не використовуються у регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій і Луганській областях. Натомість у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM застосовують на окремих безпечних ділянках.

«З урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності додано 25 нових ділянок; внесено зміни до 10 існуючих ділянок. Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг», — йдеться у повідомленні поліції.

Там також нагадали, що у місцях використання TruCAM встановлюються дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Поліцейські авто з увімкненими синіми проблисковими маячками стоятимуть на видимому місці.

До слова, нещодавно уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху: тепер мотоциклам та мопедам дозволено їздити смугою для руху маршрутного транспорту.