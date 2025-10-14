З’явилися нові подробиці щодо смерті дітей-сиріт у Будинку дитини у Львові

Дитина / © Pixabay

У Львові розслідують загибель двох дітей-сиріт у будинку паліативної допомоги. Львівська ОВА повідомила, що заклад дотримувався законодавства.

Про це під час брифінгу розповіли очільник відділу захисту інтересів дітей і протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури Юрій Матлах та директорка департаменту охорони здоров’я ЛОВА Наталія Літвінська, повідомляє Hromadske.

Йдеться про комунальний Центр здоров’я та реабілітації дітей Львівської облради, де підтримку отримують діти без батьків із порушеннями ЦНС та психіки.

Представник поліції повідомив, що звернення щодо смерті дітей до правоохоронців не надходили. Директорка департаменту охорони здоров’я ЛОВА запевнила, що заклад діяв відповідно до закону.

«По аналогії вашого запитання виходить, що по кожній дитині, яка у нас помирає в лікарні, ми повинні повідомляти поліцію. Ні, не повинні, тому що ця установа має статус закладу охорони здоров’я. І ми, відповідно до законодавства, якщо немає ознак насильницької смерті, повинні скеровувати на патанотомічне дослідження. А якщо дитина має ознаки насильницької смерті — ми скеровуємо на судово-медичну експертизу», — розповіла Наталія Літвінська.

Директорка ЛОВА Літвінська спростувала чутки про смерть двох здорових дітей. За її словами, дівчинка мала вроджене захворювання, а хлопчик постраждав від тяжких травм, завданих матір’ю. Діти перебували в тяжкому паліативному стані, а патанатомічні дослідження ще тривають і найближчим часом нададуть остаточні результати.

Попередня причина смерті 4-річної дівчинки — її основне захворювання, проте точний діагноз не розголошують через медичну таємницю. За словами прокуратури, дівчинка мала вроджені вади, а батьки від неї відмовилися, тому вона набула статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові в Будинку дитини №1, що входить до Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги, в один день померло двоє дітей-сиріт: чотирирічна дівчинка та 11-місячне немовля.