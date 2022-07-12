Зібрала гроші для ЗСУ: 10-річна дівчинка довела шоумена Сергія Притулу до сліз

10-річна дівчинка грала в шашки з усіма охочими за гроші. Завдяки грі дівчинці вдалося "заробити" понад 20 тисяч гривень.

Про це повідомив Сергій Притула, до Фонду якого дівчинка принесла зароблені гроші.

"Валерія. 10 років. Грала на вулиці в шашки з людьми. Якщо людина програвала - платила за гру. Програли всі, хто грав з Валерією. Валерія - чемпіонка світу з шашок. І спонсор нашого фонду. +21000грн в скарбничку. Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!", - написав Притула.

Шоумен розчулився вчинком дитини до сліз (відео).

Нагадаємо, що українці стали менше переводити коштів на підтримку ЗСУ. Порівняно з першими днями війни у червні грошова допомога українців армії скоротилася у 12 разів.

Нагадаємо, що у Польщі вирішили взяти приклад із литовців, які раніше зібрали 5 млн євро на "Байрактар" для ЗСУ, і також розпочали збирати кошти на безпілотник.

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