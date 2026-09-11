Зібралися за кордон, але забули військовий квиток: чи випустять з України

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Під час мобілізації та воєнного стану чоловіки призовного віку мають дотримуватися спеціальних правил для перетину державного кордону. Однією з обов’язкових умов є наявність військово-облікового документа.

Чи зможе чоловік виїхати з України без військового квитка та які документи необхідні для підтвердження права на перетин кордону — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Чи обов’язково мати військово-обліковий документ

Чоловіки віком від 18 до 60 років під час виїзду з України повинні пред’явити військово-обліковий документ. Водночас сам факт наявності такого документа ще не означає автоматичного дозволу на виїзд.

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Для перетину кордону потрібна законна підстава, а залежно від конкретної ситуації — додаткові документи, які її підтверджують.

Тобто навіть якщо чоловік має право на відстрочку або належить до категорії осіб, яким дозволено виїзд, відсутність необхідного військово-облікового документа може стати проблемою під час перевірки.

Кому дозволений виїзд: категорії

Під час воєнного стану право на перетин кордону мають окремі категорії чоловіків. Зокрема, йдеться про тих, хто:

самостійно виховує неповнолітню дитину;

має інвалідність;

був виключений з військового обліку через непридатність до служби;

супроводжує людину з інвалідністю або хворого родича;

виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;

виїжджає на лікування, реабілітацію або навчання як військовослужбовець;

є спортсменом чи тренером і має відповідні документи;

належить до визначених категорій працівників культури та має підстави для виїзду за кордон.

Для кожної з цих категорій передбачені свої вимоги, тому окрім військово-облікового документа потрібно мати підтвердження відповідної підстави.

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Інвалідність не скасовує вимогу щодо військового документа

Самого документа, який підтверджує інвалідність, може бути недостатньо. Якщо чоловік не виключений із військового обліку, у його військово-обліковому документі мають бути актуальні відомості про відповідний статус.

Особливо уважними варто бути людям, яких свого часу виключили з військового обліку. Через перехід від паперових документів до електронного обліку інформація могла не потрапити до реєстру або бути внесена некоректно.

Що перевірити перед поїздкою

Щоб уникнути проблем безпосередньо на кордоні, перед поїздкою варто перевірити інформацію про свій військовий облік у застосунку «Резерв+».

Якщо фактичний статус не відповідає даним у системі, проблему рекомендують вирішити заздалегідь через ТЦК та СП. Наприклад, людина може бути фактично виключена з військового обліку, але в електронному реєстрі все ще значитися як військовозобов’язана.

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Чи випустять без військового квитка

Виїзд за кордон без військово-облікового документа для чоловіків, які зобов’язані його пред’являти, може завершитися відмовою у перетині кордону. Навіть наявність законної підстави для виїзду не скасовує вимогу щодо документального підтвердження військового статусу.

Що робити, якщо військового квитка немає

Якщо чоловік має право на виїзд, але не має військово-облікового документа, розраховувати лише на документи, які підтверджують підставу для перетину кордону, не варто.

Держприкордонслужба прямо зазначає: під час виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ перевіряється незалежно від того, на якій підставі вони перетинають кордон.

Тому перед поїздкою варто переконатися, що військово-обліковий документ є чинним, а інформація в ньому відповідає актуальному статусу людини.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, наявність позначки про потребу в базовій військовій підготовці в застосунку «Резерв+» не забороняє 18-річним юнакам виїжджати за кордон. За словами юриста Владислава Дерія, головне — категорія обліку.

Також у Верховній Раді з’явився законопроєкт, який дозволить студентам зберігати відстрочку від мобілізації, якщо станеться відрахування або переведення до іншого закладу освіти.

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