"Зідстежуємо ворога": Залужний відвідав командування ЗСУ північного напрямку

Наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів роботу на пунктах управління Оперативного командування "Північ".

Про це інформує пресслужба головкома у Facebook.

Разом з Залужним командування ЗСУ на північному напрямку відвідав начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

"У зоні відповідальності угруповання ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей та застосовує диверсійно-розвідувальні групи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Залужний заявив, що наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей.

"Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч", - запевнив головком ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підірвав соцмережі своїм відео з фронту.

Крім того, ми раніше інформували, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, навіщо роспропаганда поширює фейки про Залужного та Буданова.

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