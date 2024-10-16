Зім'яв КамАЗ: на Чернігівщині в ДТП загинула сім'я з двома малими дітьми

В аварії загинули четверо людей – 29-річний чоловік, його 29-річна дружина та двоє дітей 2016 та 2024 років народження.

На Чернігівщин внаслідок моторошної ДТП загинула ціла сім'я – 29-річні чоловік з дружиною та двоє дітей 2016 та 2024 р. н.

Про це передає ДСНС Чернігівської області.

Трагічний інцидент стався біля с. Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району. За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ" з вантажівкою "КамАЗ".

Унаслідок ДТП загинув 29-річний водій, його 29-річна дружина та двоє дітей 2016 та 2024 р. н. Рятувальники провели деблокування тіл загиблих. До ліквідації наслідків ДТП було залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.

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