Зима до України прийде за графіком: синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік та Різдво

Зима до України прийде за графіком: синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік та Різдво

Водночас снігу на свята не прогнозують.

Зима до України прийде за графіком. Грудень буде теплим, на новорічні і різдвяні свята очікуються сильні морози, а лютий обіцяє бути сніговим.

Такими прогнозами поділилися синоптики.

Так, як заявив в інтерв'ю "Сегодня" директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, на Новий рік та Різдво в Україну прийдуть морози - температура може знизитися до -25-30 градусів. Водночас він зазначив, що таке значне похолодання буде короткочасним, а зимова погода загалом – нестійкою. Також за його словами, грудень буде порівняно теплим, без будь-яких критичних проявів.

Своєю чергою завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова в коментарі "OBOZREVATEL" зазначила, що зимові температури в Україні почнуть відчуватися вже наприкінці листопада, тоді температура може опуститися до -10 градусів. Грудень, за її прогнозами, відрізнятиметься коливанням температур, коли вночі вони опускатимуться до мінусових значень, а вдень все ж таки підвищуватимуться.

У січні та на свята Мартазінова прогнозує похолодання з низькими температурами до -20 градусів. Лютий, за її словами, буде "затяжним та сніговим".

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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