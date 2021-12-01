Зима на Закарпатті почалась з рідкісного за 20 років снігопаду: в горах очікують -18° морозу

Зима на Закарпатті почалась з рідкісного за 20 років снігопаду: в горах очікують -18° морозу

Подекуди намело до 20 сантиметрів снігу, а гори вже добряче засипало зимовими опадами.

В ніч проти 1 грудня на Закарпатті подекуди намело до 20 сантиметрів снігу. Такі інтенсивні опади - досить рідкісне явище для початку грудня, принаймні за останні 20 років. Та вже за дві-три доби в області ще більше погіршаться погодні умови і на високогір'ї вдарить 18-радусний мороз.

Про це сьогодні, 1 грудя, під час брифінгу заявив начальник Закарпатського центру з гідрометеорології Василь Манівчук.

За його словами, за ніч найбільша кількість снігу, від 10 до 20 сантиметрів, випала в центральній частині й на сході Закарпаття.

У найближчі три доби ситуація ще ускладниться: опади будуть тривалими, в ніч на 2 і 3 грудня очікуються сильні дощі в низинній частині області, снігопади в горах – до 30-40 мм за добу.

Через це у річках очікують підвищення рівня води.

А вже 3 грудня на Закарпаття прийде різке похолодання. На високогір’ї очікується пониження температури до 17-18 градусів морозу, а пориви вітру можуть сягати – 20-30 метрів за секунду.

Схил гори Другий Жандарм засипало снігом, скріншот з відео / ДСНС Закарпаття

"Тому ми наполегливо просимо туристів у ці дні в гори не підійматися", - сказав керівник Закарпатського центру з гідрометеорології.

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