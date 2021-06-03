Зима не йде з Карпат: у горах лежить сніг, температура впала до -1° (фото)

У горах холодно і вітряно.

Сьогодні, 3 червня, погода на високогір'ї Карпат залишається зимовою. На вершині гори Піп Іван Чорногорський лежить сніг, а вранці вдарив мороз.

Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Так, у третій день літа на одній з найвищих вершин українських Карпат, горі Піп Іван Чорногорський, зранку температура повітря опустилася до -1°С.

"Станом на 08:30, 3 червня, на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер східний 15 м/с., температура повітря -1°С", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні у четвер, 3 червня, переважно буде дощовою і хмарною. Найтепліше буде у західних регіонах, де температура прогріється до +20 градусів.

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