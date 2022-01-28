Зима не здається: прогноз погоди в Одесі на вихідних

Зима не здається: прогноз погоди в Одесі на вихідних

В останні вихідні січня погода буде нестійкою.

На вихідних в Одесі та області сніжитиме, на дорогах збережеться ожеледиця.

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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У суботу, 29 січня, в Одесі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі від 1 градуса морозу до 1 тепла, вдень від 2 до 4 тепла.

У неділю, 30 січня, хмарно майже весь день. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме сніг, але ближче до вечора він закінчиться.

Також синоптики попереджають одеситів про ожеледицю.

Погода в Україні: по всій території очікуються заморозки і сніг

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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