Зима не здається: прогноз погоди в Одесі на вихідних 

В останні вихідні січня погода буде нестійкою.
На вихідних в Одесі та області сніжитиме, на дорогах збережеться ожеледиця.
Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
У суботу, 29 січня, в Одесі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі від 1 градуса морозу до 1 тепла, вдень від 2 до 4 тепла.
У неділю, 30 січня, хмарно майже весь день. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме сніг, але ближче до вечора він закінчиться.
Також синоптики попереджають одеситів про ожеледицю.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.
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