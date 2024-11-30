Зима почнеться з антициклону Clemens: прогноз погоди на 1 грудня

У неділю, 1 грудня, в Україні буде хмарно. Синоптики прогнозують, що посилиться вітер.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптикв, у південно-західній частині країни будуть дощі та мокрий сніг. На решті території України без опадів. Вітер посилиться до 7-12 м/с, а в південних і центральних областях пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі -1...+4°, вдень +1...+6°, у південних областях і в Криму +4...+9°.

На Київщині протягом усього дня очікується хмарна погода. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі +1°, вдень +2°.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що Україну накриє антициклон на ім'я Clemens.

Які температурні позначки очікувати сьогодні і до чого готуватися найближчим часом дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

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