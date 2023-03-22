Зима ще не думає відступати: синоптикиня ошелешила прогнозом погоди на кінець березня

Із наступного тижня, від 28-29 березня, до України повернеться похолодання та навіть очікується сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Із наступного тижня, орієнтовно від 28-29 березня, в Україну зайде холодна повітряна маса. Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг", - написала вона.

Втім, на цьому тижні очікується максимальна температура повітря, а саме +12+18 градусів, а на заході місцями до +20 градусів.

"23-го березня опади щоб якісь суттєві - навряд, хіба десь хмарність щільніша прибіжить, повсюди переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. Вітер завтра буде південно-західний, невеликий або помірний. У Києві на Всесвітній день метеоролога синоптики вже постараються надмухати для себе теплу погоду - завтра очікується +15+17 градусів. Без істотних опадів. Вітерець із південного заходу", - поінформувала вона.

На вихідних, за словами Діденко, в Україні переважатиме "тепла повітряна маса з періодичними дощами".

Нагадаємо, за інформацією Укргідрометцентру, 23 березня в Україні опадів не прогнозують. Місцями буде туман. В регіонах буде тепло. В Київській області 23 березня буде хмарно з проясненнями, а також без опадів.

Аномальна погода в столиці

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