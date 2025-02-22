Зима тримається, але весна вже на підході: прогноз погоди на вихідні

Попри те, що календарна зима добігає кінця, вона вирішила попрощатися по-справжньому: морозним повітрям, холодним сонцем, блискучими бурульками та ожеледицею. Десь навіть випаде сніг

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Наступні вихідні вже будуть весняними, березневими, і температура поступово зростатиме. Проте не варто поспішати із передчасним святкуванням весняного тепла та вірити прогнозам про +15°C. Найточніший прогноз зараз – зима відходить, весна наближається.

У неділю, 23 лютого, в Україні триматиметься холодна погода. Вночі температура впаде до -10…-17°C, а місцями і до -15…-19°C. У денні години стовпчики термометрів покажуть -1…-7°C. У західних та південних областях нічні морози будуть слабшими – близько -7…-12°C, а вдень на півдні потеплішає до 0°C. Західні області стануть найтеплішими – там очікується до +5°C.

Антициклон продовжує утримувати Україну у сухій погоді, опадів не буде, за винятком східних областей, де вплив циклону принесе сніг.

У Києві 23 лютого опади не прогнозуються. Сонце час від часу виглядатиме, ніби запрошуючи весну. Проте нічна температура залишатиметься низькою – -12…-14°C, а вдень мороз послабшає до -2…-4°C.

З 25 лютого ситуація почне змінюватися – морози поступово відступатимуть, у більшості регіонів удень буде відлига, можливі перші плюсові позначки. Водночас схід України ще залишатиметься в зоні холодного повітря, і лише на початку березня там відчутно потеплішає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зима надолужує втрачене. Прийдешній тиждень став найзимовішим періодом за весь сезон.

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