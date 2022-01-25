"Зима триває повною мірою": синоптики попередили про зміну погоди в України

В Україні 26-27 січня дещо потепліє.

Погода в Україні до кінця тижня буде морозною із періодичними снігопадами. Потужних вітрів не очікується.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише "Обозреватель".

"Цього тижня ми очікуємо зимову погоду без якихось кардинальних змін. Це класична зима в повному розумінні цього слова, більш спокійна. Але будуть і морози", - сказала вона.

За її словами, 26-27 січня в Україні може бути невелике підвищення температури – вночі -1… -8, удень -4… +1 °С. Сильних вітрів не очікується, до 12 м/с, але це, як наголосила синоптикиня, в межах норми.

"У вівторок у першій половині дня можуть бути прояснення, проглядатиме сонце, але загалом буде більше хмарних днів. Час від часу чергуватимуться фронтальні системи, тому переважатиме хмарність", - сказала Птуха.

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Очікується, що увечері 25 січня із заходу на нашу територію почне просуватися черговий атмосферний фронт, який принесе сніг. Опади будуть не постійно, але вони будуть додавати снігового покриву.

"У вихідні погода може трошки змінитися, можливе певне потепління, але поки що про якісь кардинальні зміни в бік весни говорити зарано. Ми тільки нещодавно перетнули середину зими, тому зима триває повною мірою", - додала синоптикиня.

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