Зима у Харкові може бути такою, як зараз у Херсоні: метеорологиня про зміни клімату в Україні

Метеорологиня Віра Балабух розповіла про зміни клімату та про те, якою буде зима в Україні у найближчому майбутньому.

Метеорологиня Віра Балабух зазначила, що клімат на планеті та в Україні змінюється – суттєво зростає температура повітря. Найбільший ріст температури спостерігається саме взимку і влітку. Сучасна зима в Україні стала у середньому на 1,5 градуса теплішою порівняно з 1961 – 1990 роками.

Про це вона розповіла інтерв'ю "24 Каналу".

"Тож аномально тепла зима цього року не випадковість, а закономірність тих процесів, що спостерігались протягом останніх десятиріч. Причиною цих змін є насамперед діяльність людини, завдяки якій суттєво посилився парниковий ефект на нашій планеті", - пояснила метеорологиня.

За її словами, очікується, що цей ріст температури спостерігатиметься і надалі, незалежно від того, який сценарій розвитку вибере людство і скільки парникових газів згенерує.

"За умови, що ми продовжимо жити так, як зараз і не скоротимо викидів парникових газів, до кінця століття глобальна температура повітря може підвищитись на 2,6 – 4,8 градуса порівняно з 1986 – 2005 роками", - каже Віра Балабух.

Суттєво зросте і температура повітря в Україні. Зима стане ще теплішою і до кінця століття в Харкові вона може бути такою, як зараз у Херсоні. Проте, попри значний ріст середньої за рік і сезон температури повітря, кількість днів з сильними морозами суттєво не зміниться.

"Тож вторгнення арктичного повітря можливі й надалі, але вони відбуватимуться на вищому тлі температури, що може створювати великі ризики для сільського господарства, енергетики та інших галузей економіки", - зауважила метеорологиня.

Віра Балабух також зазначила, що підвищення температури повітря в холодний період, особливо мінімальної, приводить до того, що опади випадають переважно у вигляді дощу чи мокрого снігу, стійкий сніговий покрив рідко утворюється. Подальший ріст температури повітря призводитиме до того, що ці процеси посилюватимуться і сніжні зими стануть для нас рідкістю.

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